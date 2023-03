Piantedosi? Dovrebbe dimettersi | Schlein subito all' attacco

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tommasolabate : A mente fredda. La cosa più atroce delle dichiarazioni del ministro #Piantedosi non è il “non devono partire”. Bens… - Piu_Europa : Piantedosi dovrebbe dimettersi perché ha dimostrato scarsissimo senso delle istituzioni, oltre che mancanza di piet… - omniafluit : RT @GuidoMunzi: Caro @eccenanni abbiamo dovuto aspettare 25 anni per sentir dire qualcosa di sinistra. Grazie a @ellyesse @BimbePeppe… - fxcarda : Strage migranti, Elly Schlein a Piantedosi: 'Le sue parole indegne e disumane, dovrebbe dimettersi' - La Stampa - RocchiAdriana1 : RT @GuidoMunzi: Caro @eccenanni abbiamo dovuto aspettare 25 anni per sentir dire qualcosa di sinistra. Grazie a @ellyesse @BimbePeppe… -

Migranti la Schlein a: "Le sue dichiarazioni hanno trasformato le vittime in colpevoli. Chi è lei per decidere cosa giustifica o meno la disperazione Nello specifico, rimarca la neo ...fa chiarezza sulla notte del naufragio Non solo. Per Soumahororiferire in Aula anche Matteo Salvini 'per una questione di trasparenza sul piano politico'. Il deputato ce l'ha con ...Matteodimettersi, lo dice la segretaria Pd Elly Schlein durante l'audizione del ministro dell'Interno in commissione Affari costituzionali alla Camera, aggiungendo che comunque i ...

Strage di migranti, Schlein: via Piantedosi, "faremo luce sulle ... Agenzia askanews

La tragedia dei migranti naufragati nelle acque davanti a Crotone ha ricompattato la sinistra che di sponda usa il dramma per attaccare il ...La richiesta del passo indietro si tradurrà in atto parlamentare ossia una mozione di sfiducia Dalle parti di Schlein si spiega che per ora c’è solo una valenza "politica". Anche perché, si ragiona, ...