Piantedosi chiarisca rapidamente Rispondere alle speculazioni

"Non ho chiesto che il ministrovenga in audizione. Ho invitato il titolare dell'Interno, e c'è la registrazione che lo dimostra, a fugare ogni dubbio e a fare piena chiarezza su ciò che è avvenuto". Lo afferma ad Affaritaliani.it il presidente della Commissione Affari costituzionali...

Io stesso ho manifestato piena solidarietà al ministroattaccato in modo strumentale per una frase detta in un momento di commozione, ma è chiaro che volesse dire il contrario. Da parte di ...Piuttosto, conclude Ghio, "ora spieghi ecome mai, nonostante l'imbarcazione con i migranti sia stata avvistata ore prima del naufragio, non siano partiti i soccorsi per tempo, ...'Piuttosto- conclude la deputata del Pd - ora spieghi ecome mai, nonostante l'imbarcazione con i migranti sia stata avvistata ore prima del naufragio, non siano partiti i ...

Strage migranti, parla il presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato Alberto Balboni, di Fratelli d'Italia ...«Le parole del Ministro dell’Interno Piantedosi, dopo il naufragio avvenuto a Crotone, sono irricevibili»: a dirlo è Valentina Ghio, già sindaca di Sestri ...