“Piangevo davanti al pianoforte e… ho anche pensato di ritirarmi” | le parole di Giorgia

(Di mercoledì 1 marzo 2023) “Ho passato un periodaccio.ale al computer, buttavo via tutto quello che scrivevo… Hodi”, confessain un’intervista, e aggiunge: “Non avevo più punti di riferimento. Molti sono morti. Adele e Beyoncé sono dei mostri… fra le nuove amo Cleo Soul e Rosie Lowe ma ero disorientata. È cambiato tutto in questi anni e mi sono dovuta reinventare. Mi sono messa a studiare e ho capito che il mio posto è il passato, ma con uno sguardo contemporaneo”. Anticipati dadette male, il brano che l’ha vista tornare all’Ariston di Sanremo dopo vent’anni, i nove inediti contenuti in Blu1 restituiscono unaa tratti inedita, che toccatemi sociali, spazia ...

ROMA - Giorgia s’è rimessa in discussione partecipando all’ultimo Festival di Sanremo con il brano “Parole dette male”, a cui è seguita l’uscita dell’album “Blu”. Una scelta che ha messo fine a un per ...La 51enne romana ha attraversato un brutto periodo, costellato da incertezze e momenti di sconforto. Anche Giorgia ha vissuto un periodo dark. Lo racconta la cantautrice romana parlando di «Blu ¹», il ...