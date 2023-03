Petrolio: avvio in rialzo, Wti a 77,54 dollari (+0,64%) (Di mercoledì 1 marzo 2023) avvio di giornata in rialzo per le quotazioni del Petrolio: il Wti passa di mano a 77,54 dollari al barli (+0,64%). Più marcato l'aumento del Brent trattato a 83,89 dollari al barile (+1,75%). . 1 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023)di giornata inper le quotazioni del: il Wti passa di mano a 77,54al barli (+0,64%). Più marcato l'aumento del Brent trattato a 83,89al barile (+1,75%). . 1 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Petrolio: avvio in rialzo, Wti a 77,54 dollari (+0,64%): Brent sale dell'1,75% a 83,89 dollari - FinanciaLounge : Avvio complicato nell’ultima seduta del mese per le #Borse europee #PiazzaAffari #mercati #tassi #inflazione… - GordonGInv : RT @classcnbc: Borse europee, avvio in rialzo ????+0,9% sopra i 27.000 punti ????+0,8% ????+0,5% ????+0,5% Anima +1,1% dopo acquisto 80% Castello… - cavicchioli : RT @classcnbc: Borse europee, avvio in rialzo ????+0,9% sopra i 27.000 punti ????+0,8% ????+0,5% ????+0,5% Anima +1,1% dopo acquisto 80% Castello… - LuigiF97101292 : RT @classcnbc: Borse europee, avvio in rialzo ????+0,9% sopra i 27.000 punti ????+0,8% ????+0,5% ????+0,5% Anima +1,1% dopo acquisto 80% Castello… -