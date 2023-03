Peter Pan & Wendy, scoppia la polemica per la Campanellino nera di Yara Shahidi: "Ariel 2.0" (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Campanellino nera dell'attrice Yara Shahidi di Peter Pan & Wendy riaccende la polemica su Twitter intorno all'opportunità di modificare l'etnia dei personaggi per rappresentare la diversità. Ci risiamo. Dopo le polemiche social per la Sirenetta nera di Halle Bailey gli animi tornano ad agitarsi dopo l'uscita del primo trailer di Peter Pan & Wendy, nuovo film live-action Disney. La pietra dello scandalo, stavolta, è la scelta di un'attrice nera per il ruolo della Fata Campanellino. A interpretare la nuova Campanellino nel film di David Lowery è l'attrice afroamericana/iraniana Yara Shahidi. ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ladell'attricediPanriaccende lasu Twitter intorno all'opportunità di modificare l'etnia dei personaggi per rappresentare la diversità. Ci risiamo. Dopo le polemiche social per la Sirenettadi Halle Bailey gli animi tornano ad agitarsi dopo l'uscita del primo trailer diPan, nuovo film live-action Disney. La pietra dello scandalo, stavolta, è la scelta di un'attriceper il ruolo della Fata. A interpretare la nuovanel film di David Lowery è l'attrice afroamericana/iraniana. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DisneyPlusIT : Quest'anno, ritorna sull'Isola che non c'è. Guarda il trailer di Peter Pan & Wendy, il film evento sarà disponibil… - GA7_Official : Lasciato solo dalla dirigenza che non voleva rinnovare la bandiera della squadra con la sindrome di Peter Pan, tutt… - offwoodz : lei ha fatto il reboot di gossip girl comunque e non vedo l’ora di vederla in Peter Pan che tra l’altro è uno dei m… - IlCineocchio : Trailer per #PeterPaneWendy (film #DisneyPlus): si vola verso l'Isola che non c'è da Capitan Uncino / #JudeLaw… - rarainday : RT @giadaxhaz: ma in che senso fanno un live action di peter pan quando la versione migliore esiste già #PeterPanAndWendy -