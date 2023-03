Peter Pan & Wendy: il trailer italiano e il poster del nuovo film live-action Disney (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 28 aprile arriverà su Disney+ il film Peter Pan & Wendy, ispirato al classico scritto da J.M. Barrie, ecco il poster e il trailer italiano in cui appare anche Jude Law in versione Uncino. Il 28 aprile debutterà su Disney+ il film Peter Pan & Wendy, di cui Disney ha svelato il primo trailer italiano che regala molte anticipazioni. Nel video si assiste infatti al primo incontro tra la giovane Wendy e Peter, il viaggio con destinazione l'Isola che non c'è compiuto dalla ragazzina insieme ai fratelli, Trilli, Tiger Lily, i bimbi sperduti e tante scene d'azione. L'ultima parte del ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il 28 aprile arriverà su+ ilPan, ispirato al classico scritto da J.M. Barrie, ecco ile ilin cui appare anche Jude Law in versione Uncino. Il 28 aprile debutterà su+ ilPan, di cuiha svelato il primoche regala molte anticipazioni. Nel video si assiste infatti al primo incontro tra la giovane, il viaggio con destinazione l'Isola che non c'è compiuto dalla ragazzina insieme ai fratelli, Trilli, Tiger Lily, i bimbi sperduti e tante scene d'azione. L'ultima parte del ...

