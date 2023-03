”Peter Pan & Wendy”, il live-action del romanzo di J. M. Barrie dal 28 aprile su Disney + (Di mercoledì 1 marzo 2023) Peter Pan & Wendy, dal 28 aprile disponibile su Disney + il live action del romanzo di J.M.Barrie. Peter Pan & Wendy, arriva su Disney+ dal 28 aprile Ufficio Stampa Cristiana Caimmi & Co.La rivisitazione in live-action del romanzo di J. M. Barrie e del classico d’animazione del 1953, debutterà il 28 aprile in esclusiva su Disney+. Sono disponibili il teaser trailer e la key art del film originale diretto da David Lowery (Sir Gawain e il Cavaliere Verde, Il drago invisibile) che farà vivere, come mai prima d’ora, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023)Pan, dal 28disponibile su+ ildeldi J.M.Pan, arriva su+ dal 28Ufficio Stampa Cristiana Caimmi; Co.La rivisitazione indeldi J. M.e del classico d’animazione del 1953, debutterà il 28in esclusiva su+. Sono disponibili il teaser trailer e la key art del film originale diretto da David Lowery (Sir Gawain e il Cavaliere Verde, Il drago invisibile) che farà vivere, come mai prima d’ora, ...

