Peter Pan & Wendy, arriva il live action del celebre cartone (Di mercoledì 1 marzo 2023) Tratto dal classico d'animazione del 1953 Si chiama Peter Pan & Wendy ed è la rivisitazione in live-action del romanzo di J. M. Barrie e del classico d'animazione del 1953. La pellicola debutterà il 28 aprile in esclusiva su Disney+. Peter Pan & Wendy racconta la storia di Wendy Darling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d'infanzia, che incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme ai suoi fratelli e all'indimenticabile Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell'Isola che non c'è. Lì incontra un malvagio pirata, Capitan Uncino, e intraprende un'avventura emozionante e pericolosa che cambierà la sua vita per sempre.

