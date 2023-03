Pestaggio di un 35enne a Ceglie Messapica | arrestati due minorenni di Francavilla Fontana Obbligo di permanenza in casa

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagnia dihanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dellainnei confronti di due soggettidel posto, di anni diciassette, gravemente indiziati di lesioni personali aggravate in concorso. Il provvedimento restrittivo, emesso dal GIP presso il Tribunale per idi Lecce, è stato adottato a conclusione delle indagini condotte dai Carabinieri di, coordinate dalla Procura della Repubblica per idi Lecce, e si riferisce al violentodi gruppo verificatosi la sera del 2 novembre 2022, allorquando un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NoiNotizie : Pestaggio di un 35enne a Ceglie Messapica (#Brindisi), arrestati due minorenni di Francavilla Fontana - himeralive : Grazie alle telecamere di sorveglianza, sono stati individuati i responsabili del brutale pestaggio ai danni di un… -

... coordinate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Lecce, e si riferisce al violentodi gruppo verificatosi la sera del 2 novembre 2022, allorquando un, dopo aver avuto un ...Grazie ai filmati di videosorveglianza che hanno ripreso una delle vetture che scappava gli agenti sono riusciti ad identificare i presunti autori del: giovani e ragazze tra i 17 e i 18 ...Dopo ili giovani - fra i quali si contano almeno tre ragazzi e due ragazze - sono ... Il, dolorante e sanguinante, è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al Civico. Lì è stato ...

Spedizione punitiva dopo lite negli spogliatoi: due minorenni sottoposti a misura cautelare BrindisiReport

Individuati e sottoposti a misura cautelare dai Carabinieri due 17enni, gravemente indiziati di lesioni personali aggravate in concorso.Una vera spedizione punitiva, con violenza inaudita: in tutto erano in cinque, il diverbio nato per l'uso di uno spogliatoio a Ceglie Messapica ...