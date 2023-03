Pessimismo su Vlasic | ma rientrano Arnautovic e Quagliarella

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – Torino, apprensione perAnsia in casa Torino per le condizioni di Nikola. All’indomani della sconfitta nel derby contro la Juventus di Massimiliano Allegri, il tecnico Ivan Juric deve fare i conti con le condizioni del tesserato granata, alle prese con una distrazione mio fasciale del retto femorale della coscia destra . Gli ultimi aggiornamenti non sembrano portare ottimismo., infatti, verrà sottoposto nelle prossime ore ad esami clinici approfonditi. Solamente dopo il nuovo controllo si potrà stilare una tabella di marcia e capire quali saranno effettivamente i tempi di recupero. La sensazione, però, è che prima di un mesetto il giocatore difficilmente vedrà il campo. Bologna: torna! Rientra anche Zirkzee Il Bologna, nel prossimo match contro il Torino, ...