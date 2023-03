Perugia-Como, le formazioni ufficiali: Matos vs Mancuso (Di mercoledì 1 marzo 2023) Perugia (3-4-2-1): Gori, Struna, Curado, Vulikic; Iannoni, Santoro, Capezzi, Lisi; Luperini, Olivieri; Matos. Allenatore Castori Como (3-5-2): Go... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 1 marzo 2023)(3-4-2-1): Gori, Struna, Curado, Vulikic; Iannoni, Santoro, Capezzi, Lisi; Luperini, Olivieri;. Allenatore Castori(3-5-2): Go...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Perugia-Como, le formazioni ufficiali: Matos vs Mancuso: Perugia (3-4-2-1): Gori, Struna, Curado, Vulikic; Iannoni,… - RIZIN39_JP_FANS : ?????????????? ?????????????? ???????????? ???????? English FA Cup 2023 Bari vs Venezia Benevento vs Suditrol Cagliari vs Genoa Cittadella… - TifoGrifo : Inizia Perugia Como. Nel primo tempo i grifoni attaccano verso la curva sud. - TifoGrifo : Squadre in campo. Serata fredda e umida. Como in completo nero, Perugia maglietta e calzettoni rossi, pantaloncini bianchi. - TifoGrifo : Perugia -Como la distinta formazioni dalla tribuna stampa del Curi -