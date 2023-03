"Perdonatemi, scusatemi, a volte...": Antonella Clerici costernata per la gaffe in diretta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ops, Antonella Clerici. Attimi di imbarazzo a È sempre mezzogiorno, il programma che conduce su Rai 1, il tutto nella puntata in onda oggi, mercoledì 1 marzo. La conduttrice, infatti, dopo aver aperto la puntata con il suo consueto intervento ed aver accolto Natalia Cattelani, prima chef dell'episodio, sarebbe dovuta andare da Fulvio Marino, come fa ogni giorno, in ogni puntata. Con Marino, infatti, esplora la prima parte della ricetta, per poi passare all'ospite in collegamento. Ma la Clerici, distratta, ha saltato in toto Marino passando subito all'ospite. E nessuno glielo ha fatto notare. Così, al termine del collegamento, ecco che la Clerici stava per lanciare la pubblicità, quando però è partita la sigletta che introduce il momento di Fulvio Marino: un chiaro messaggio della regia, che ha ricordato alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ops,. Attimi di imbarazzo a È sempre mezzogiorno, il programma che conduce su Rai 1, il tutto nella puntata in onda oggi, mercoledì 1 marzo. La conduttrice, infatti, dopo aver aperto la puntata con il suo consueto intervento ed aver accolto Natalia Cattelani, prima chef dell'episodio, sarebbe dovuta andare da Fulvio Marino, come fa ogni giorno, in ogni puntata. Con Marino, infatti, esplora la prima parte della ricetta, per poi passare all'ospite in collegamento. Ma la, distratta, ha saltato in toto Marino passando subito all'ospite. E nessuno glielo ha fatto notare. Così, al termine del collegamento, ecco che lastava per lanciare la pubblicità, quando però è partita la sigletta che introduce il momento di Fulvio Marino: un chiaro messaggio della regia, che ha ricordato alla ...

