Perde suo figlio perciò decide di adottarne uno: quello che scopre dopo è da non credere (Di mercoledì 1 marzo 2023) Desidera donare una nuova vita a quel bambino, ma mai avrebbe immaginato di scoprire una cosa simile che avrebbe cambiato le loro vite, per sempre. Una mamma dalla gioia incontenibile, racconta cosa è successo dopo l’adozione. Mai avrebbe immaginato che, proprio quel bambino, le avrebbe fatto tornare nuovamente il sorriso e la felicità nel cuore. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 1 marzo 2023) Desidera donare una nuova vita a quel bambino, ma mai avrebbe immaginato di scoprire una cosa simile che avrebbe cambiato le loro vite, per sempre. Una mamma dalla gioia incontenibile, racconta cosa è successol’adozione. Mai avrebbe immaginato che, proprio quel bambino, le avrebbe fatto tornare nuovamente il sorriso e la felicità nel cuore. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sogfvip75423482 : angelica si perde pezzi per strada perché prende per il cul0 gianluca ma anche il suo prefe antonino sostiene che a… - aboutmargot : E STO NELLA SAD! E PERDE SANGUE! LE SUE AMICHE LA PUGNALANO ALLE SPALLE! LONTANA DA SUA MADRE! NON PARLA CON SUO PA… - njcth : RT @glosscrown: agghiacciante come una persona apparentemente perde il suo diritto ad essere trattata come essere umano se diventa famosa - prodNGKK : RT @glosscrown: agghiacciante come una persona apparentemente perde il suo diritto ad essere trattata come essere umano se diventa famosa - EnzaLamboglia2 : RT @MarziaColombo4: @vincefrancesco Entri per dare una mano a suo figlio..stare dietro a quelli che considera amici lo sta rovinando..perde… -