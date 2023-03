Perché Take It Down è utile ma non può coprire l’intero ecosistema internet (Di mercoledì 1 marzo 2023) Take It Down è uno strumento che – potenzialmente – potrebbe cambiare in maniera rilevante la lotta alla condivisione e alla fruizione di materiale pedopornografico online. Take It Down è la piattaforma annunciata da NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children, organizzazione privata e senza scopo di lucro fondata nel 1984 dal Congresso degli Stati Uniti) è supportata da Meta – che ha fornito anche un finanziamento iniziale – per questo tool che dovrebbe permettere alle persone di segnalare e rimuovere in maniera del tutto anonima (legandosi al valore hash, che abbiamo approfondito nel nostro monografico di oggi) «immagini o video di nudo, parzialmente nudo o sessualmente espliciti» di minori che sono state trovare sulle piattaforme che hanno scelto di aderire all’iniziativa. Al di là di tutto, però, ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 1 marzo 2023)Itè uno strumento che – potenzialmente – potrebbe cambiare in maniera rilevante la lotta alla condivisione e alla fruizione di materiale pedopornografico online.Itè la piattaforma annunciata da NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children, organizzazione privata e senza scopo di lucro fondata nel 1984 dal Congresso degli Stati Uniti) è supportata da Meta – che ha fornito anche un finanziamento iniziale – per questo tool che dovrebbe permettere alle persone di segnalare e rimuovere in maniera del tutto anonima (legandosi al valore hash, che abbiamo approfondito nel nostro monografico di oggi) «immagini o video di nudo, parzialmente nudo o sessualmente espliciti» di minori che sono state trovare sulle piattaforme che hanno scelto di aderire all’iniziativa. Al di là di tutto, però, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmaximiano : @cicciobo2 Cold take perché è scontato - Maldinismovero2 : L'inter è seconda in Italia per ricavi da sponsor Inter quella che non ha sponsor di maglia... quella che ha sval… - Dicchiaa : I problemi esistono perché ce li creiamo da soli. Quindi serenità, take it easy - shywhalien52 : la double take di origami all'alba perché non guarirò mai selaví - AntonioZanardo : @GretaSalve And in the end the love you take is equal to the love you make (cit) È une regola universale, perché… -

NBA, Perkins accusa Jokic: "Gonfia le statistiche". La risposta del Joker è da ridere ... perché sanno che devono aiutarlo per gli assist' ha detto durante un segmento di First Take, lasciando sgomento perfino uno come Stephen A. Smith. 'A inizio stagione era lì lì al limite dei 10 e poi ... Facebook e Instagram alzano la guardia contro la pedopornografia ... ma "Take It Down" potrebbe comunque aiutare a mitigare o annullare il danno causato dalla ... Ma non fatevi ingannare, perché non si tratta di un'azione del tutto volontaria. La compagnia di Zuckerberg ... Adele e le altre star che hanno detto no a re Carlo: ecco chi non si esibirà al concerto per l'incoronazione ...su un rifiuto da parte di Robbie Williams mentre pare che abbiano accettato l'invito i Take That ... i "royal scrocconi" (perché lei è "ossessionata dal lusso") di Roberta Mercuri Chi è la fidanzata di ... ...sanno che devono aiutarlo per gli assist' ha detto durante un segmento di First, lasciando sgomento perfino uno come Stephen A. Smith. 'A inizio stagione era lì lì al limite dei 10 e poi ...... ma "It Down" potrebbe comunque aiutare a mitigare o annullare il danno causato dalla ... Ma non fatevi ingannare,non si tratta di un'azione del tutto volontaria. La compagnia di Zuckerberg ......su un rifiuto da parte di Robbie Williams mentre pare che abbiano accettato l'invito iThat ... i "royal scrocconi" (lei è "ossessionata dal lusso") di Roberta Mercuri Chi è la fidanzata di ... Come Facebook e Instagram stanno combattendo la pedopornografia WIRED Italia