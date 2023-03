“Perché su di me la stimolazione ovarica non ha nessun effetto?” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Gentile dottore, ho 41 anni e dopo circa tre anni di ricerca con – nel mezzo – una gravidanza arrivata naturalmente ma esitata in un aborto alla 11esima settimana, ora sono reduce da un tentativo di Pma miseramente fallito già durante la fase della stimolazione ovarica per mancata risposta alla stessa. E questo è il punto e la mia conseguente domanda: la mia non è stata una scarsa risposta, ma proprio una riposta nulla. Perché né al primo monitoraggio dopo 5 gg di stimolazione né al successivo dopo 7 ho prodotto alcun follicolo, e l’endometrio è rimasto di circa 3 mm, con esito del dosaggio dell’estradiolo, eseguito contestualmente al primo controllo ecografico, di addirittura 9 pg/ml. Il protocollo di stimolazione adottato è stato il seguente: – Progynova 1 cpr da 2 mg al mattino e una la sera per 6 ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 1 marzo 2023) Gentile dottore, ho 41 anni e dopo circa tre anni di ricerca con – nel mezzo – una gravidanza arrivata naturalmente ma esitata in un aborto alla 11esima settimana, ora sono reduce da un tentativo di Pma miseramente fallito già durante la fase dellaper mancata risposta alla stessa. E questo è il punto e la mia conseguente domanda: la mia non è stata una scarsa risposta, ma proprio una riposta nulla.né al primo monitoraggio dopo 5 gg diné al successivo dopo 7 ho prodotto alcun follicolo, e l’endometrio è rimasto di circa 3 mm, con esito del dosaggio dell’estradiolo, eseguito contestualmente al primo controllo ecografico, di addirittura 9 pg/ml. Il protocollo diadottato è stato il seguente: – Progynova 1 cpr da 2 mg al mattino e una la sera per 6 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... inxs650 : @ProfMBassetti Ma non se ne può più. Sempre a pubblicizzare i vaccini. E basta! Perché non spiegate anche a quali… - fabiocrimiosteo : @elonmusk Invece molti bloccano i feed negativi perché non amano la stimolazione dolorosa preferiscono le bugie ?? d… - ReErthu : E questa è l'unica forza che Gesù non poté esercitare Gesù ha potuto esercitare le forze e le dinamiche secondarie… - ReErthu : Questa religione è stata chiamata priapismo il nome del dio Priapo divinità Romana che rappresentava la fertilità,… - BavuttiRoberta : @DrPaoloMezzana Mi scusi Ma se uno dei rarissimi punti fermi in medicina è che NN SI VACCINA IN PANDEMIA ... Perc… -