Perché Paredes Escluso da Juventus-Torino? Allegri Spiega (Di mercoledì 1 marzo 2023) Torino – Il fischio d'inizio del derby della Mole tra Juventus e Torino ha fatto tremare i tifosi bianconeri. Quasi tutte le probabili formazioni davano Leandro Paredes come centrocampista titolare, ma alla fine Massimiliano Allegri ha deciso di puntare su Enzo Barrenechea. Una scelta che ha fatto esplodere di gioia il pubblico dell'Allianz Stadium, ma ha lasciato a bocca asciutta il campione del mondo. Paredes, infatti, non è entrato nemmeno nei minuti finali, quando una volta acquisito il risultato c'era solo da amministrare. In campionato è partito titolare solo in cinque occasioni, e nell'ultima partita prima del derby, contro lo Spezia, è stato sostituito dopo appena 45?. Al termine della gara, Allegri ha Spiegato così l'esclusione di ...

Juve: il messaggio di Allegri a Paredes PRIMO TEMPO - 'Abbiamo sbagliato perché siamo andati dietro a loro, se vai a prenderli alti ti ... Mi dispiace per Paredes, faccio delle scelte in funzione della squadra. Tutti, quando chiamati in causa,... Calciomercato Juventus, Allegri spazza via i dubbi: doppia bocciatura e addio certo Perché nel momento in cui Locatelli è stato ammonito contro lo Spezia, Paredes pensava sicuramente che ieri sera contro il Torino quel posto in mezzo al campo davanti alla difesa lo avrebbe preso lui. Juventus - Torino, Allegri e la benzina verde Davanti alla difesa ha giocato bene, sono contento per quello che ha fatto, mi spiace per Paredes che non ha giocato ma io devo fare il bene della squadra. Comunque ci sarà spazio in futuro per tutti ...