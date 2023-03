“Perché non sono in studio”. GF Vip, l’assenza si nota: cosa è successo a George Ciupilan (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un telespettatore, come un opinionista, tipo del GF Vip 7 direbbero che George Ciupilan è equivalso a un comodino nello spiato appartamento di Cinecittà. Così infatti lo hanno apostrofato più e più volte, in tanti prima ci sono passati. Lui ha un’idea diversa. Ma intanto è stato escluso dallo studio di Alfonso Signorini. Da giorni i telespettatori gli domandavano che fine avesse fatto e quale sgargiante outfit all’avanguardia avrebbe indossato nella puntata del GF Vip 7. George Ciupilan ha vissuto nella dimora capitolina per ben quattro mesi, poco di più, eppure, la produzione non lo vorrebbe più tra i vari ex concorrenti nello studio. GF Vip, Perché George Ciupilan non è in studio con gli ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 1 marzo 2023) Un telespettatore, come un opinionista, tipo del GF Vip 7 direbbero cheè equivalso a un comodino nello spiato appartamento di Cinecittà. Così infatti lo hanno apostrofato più e più volte, in tanti prima cipassati. Lui ha un’idea diversa. Ma intanto è stato escluso dallodi Alfonso Signorini. Da giorni i telespettatori gli domandavano che fine avesse fatto e quale sgargiante outfit all’avanguardia avrebbe indossato nella puntata del GF Vip 7.ha vissuto nella dimora capitolina per ben quattro mesi, poco di più, eppure, la produzione non lo vorrebbe più tra i vari ex concorrenti nello. GF Vip,non è incon gli ...

