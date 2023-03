Perché l’economia russa volge al peggio. L’analisi di Polillo (Di mercoledì 1 marzo 2023) l’economia della Federazione russa avanza. Ma avanza con il passo del gambero. Questa la sensazione, almeno a giudicare dall’ultimo speech di Elvira Nabiullina, governatrice della banca centrale. La quale, per quanto condizionata dalle esigenze della propaganda politica di regime, deve comunque evitare di dire cose che potrebbero essere smentite il giorno successivo. Se ciò avvenisse la credibilità stessa della banca centrale sarebbe compromessa, con conseguenze difficilmente prevedibili per la stessa stabilità economica del Paese. Le nuove previsioni, appena formulate, indicano un indubbio miglioramento congiunturale. Rispetto alle cifre di qualche mese, che ipotizzavano un calo del Pil del 4,6 %, le nuove previsioni riducono la perdita dello scorso anno al 2,5 %. Qualche decimale in più rispetto alle previsioni del Fondo Monetario, che indicano un ... Leggi su formiche (Di mercoledì 1 marzo 2023)della Federazioneavanza. Ma avanza con il passo del gambero. Questa la sensazione, almeno a giudicare dall’ultimo speech di Elvira Nabiullina, governatrice della banca centrale. La quale, per quanto condizionata dalle esigenze della propaganda politica di regime, deve comunque evitare di dire cose che potrebbero essere smentite il giorno successivo. Se ciò avvenisse la credibilità stessa della banca centrale sarebbe compromessa, con conseguenze difficilmente prevedibili per la stessa stabilità economica del Paese. Le nuove previsioni, appena formulate, indicano un indubbio miglioramento congiunturale. Rispetto alle cifre di qualche mese, che ipotizzavano un calo del Pil del 4,6 %, le nuove previsioni riducono la perdita dello scorso anno al 2,5 %. Qualche decimale in più rispetto alle previsioni del Fondo Monetario, che indicano un ...

