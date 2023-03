Per le foto con resti umani dell’incidente di Kobe Bryant rimborso record per la famiglia (Di mercoledì 1 marzo 2023) La contea di Los Angeles ha accettato di pagare a Vanessa Bryant e a tre delle sue figlie un rimborso da record, pari a quasi 30 milioni di dollari. L’indennizzo, secondo quanto riporta il New York Times, è legato alle foto con resti umani che erano state diffuse relative all’incidente in cui ha perso la vita Kobe Bryant insieme a una delle sue figlie e ad altre sette persone che si trovavano a bordo di un elicottero. La cifra comprende altri 15 milioni di dollari, che si è stabilito dovessero essere assegnati a Vanessa per saldare potenziali richieste da parte delle sue figlie. Pur non potendo riportare in vita il cestista e una delle sue figlie, Gianna, la donna ha sempre combattuto per avere giustizia, ritenendo quanto accaduto una totale mancanza ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 1 marzo 2023) La contea di Los Angeles ha accettato di pagare a Vanessae a tre delle sue figlie unda, pari a quasi 30 milioni di dollari. L’indennizzo, secondo quanto riporta il New York Times, è legato alleconche erano state diffuse relative all’incidente in cui ha perso la vitainsieme a una delle sue figlie e ad altre sette persone che si trovavano a bordo di un elicottero. La cifra comprende altri 15 milioni di dollari, che si è stabilito dovessero essere assegnati a Vanessa per saldare potenziali richieste da parte delle sue figlie. Pur non potendo riportare in vita il cestista e una delle sue figlie, Gianna, la donna ha sempre combattuto per avere giustizia, ritenendo quanto accaduto una totale mancanza ...

