Per l'attore di "Salvate il soldato Ryan" sembra non ci siano più speranze (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una decina di giorni dopo il ricovero per un aneurisma cerebrale, le possibilità che Tom Sizemore possa riprendersi sono ormai quasi nulle. Dopo che i medici hanno informato che «non ci sono speranze», secondo il manager dell’attore 61enne, Charles Lago, la famiglia sta valutando la possibilità di ricorrere al «fine vita». Leggi anche › Dalla Regina Elisabetta a Sinisa Mihajlovic: gli addii celebri del 2022 Tom Sizemore in condizioni critiche Conosciuto e amato dal grande pubblico soprattutto per il ruolo del sergente Mike Horvath in Salvate il soldato Ryan e del poliziotto Jack Scagnetti in Natural Born Killers, Tom è collassato alle prime ore del 18 febbraio scorso nella sua ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 1 marzo 2023) Una decina di giorni dopo il ricovero per un aneurisma cerebrale, le possibilità che Tom Sizemore possa riprendersi sono ormai quasi nulle. Dopo che i medici hanno informato che «non ci sono», secondo il manager dell’61enne, Charles Lago, la famiglia sta valutando la possibilità di ricorrere al «fine vita». Leggi anche › Dalla Regina Elisabetta a Sinisa Mihajlovic: gli addii celebri del 2022 Tom Sizemore in condizioni critiche Conosciuto e amato dal grande pubblico soprattutto per il ruolo del sergente Mike Horvath inile del poliziotto Jack Scagnetti in Natural Born Killers, Tom è collassato alle prime ore del 18 febbraio scorso nella sua ...

