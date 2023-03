Penso, dico, faccio. La pubblicità, alle volte, insegna a riflettere (Di mercoledì 1 marzo 2023) alle volte la pubblicità insegna a riflettere. Vi suona incredibile? Leggete un po' questa, allora. Come gli artisti, i creativi pubblicitari intuiscono delle onde che montano, dei sentieri che forse ... Leggi su leggo (Di mercoledì 1 marzo 2023)la. Vi suona incredibile? Leggete un po' questa, allora. Come gli artisti, i creativi pubblicitari intuiscono delle onde che montano, dei sentieri che forse ...

Penso, dico, faccio. La pubblicità, alle volte, insegna a riflettere Alle volte la pubblicità insegna a riflettere. Vi suona incredibile Leggete un po' questa, allora. Come gli artisti, i creativi pubblicitari intuiscono delle onde che montano, dei sentieri che forse ... Penso, dico, faccio Eccone uno. Dice: non fidarti di ciò che le persone dicono. Un grande pubblicitario del passato, David Ogilvy, amava infatti dire: «le persone non pensano ciò che dicono, non dicono ciò che pensano e ...