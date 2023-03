Pensioni, le date dei pagamenti di marzo con aumenti e arretrati (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono partiti i pagamenti delle Pensioni di marzo, con gli aumenti e gli arretrati per effetto della rivalutazione. Dal primo marzo, infatti, i pensionati con trattamenti sopra i 2.101 euro lordi mensili, pari a 4 volte il minimo Inps, ricevono gli assegni con gli aumenti per le rivalutazioni, compresi gli arretrati da inizio anno. La stessa cosa accade per le rendite minime. Coloro che, invece, ricevono Pensioni fino a 2.101 euro lordi mensili, pari a 4 volte il minimo Inps, hanno ottenuto gli incrementi fin da gennaio scorso. Pensioni, le date dei pagamenti di marzo Il pagamento delle Pensioni di marzo 2023 parte il 1° ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Sono partiti idelledi, con glie gliper effetto della rivalutazione. Dal primo, infatti, i pensionati con trattamenti sopra i 2.101 euro lordi mensili, pari a 4 volte il minimo Inps, ricevono gli assegni con gliper le rivalutazioni, compresi glida inizio anno. La stessa cosa accade per le rendite minime. Coloro che, invece, ricevonofino a 2.101 euro lordi mensili, pari a 4 volte il minimo Inps, hanno ottenuto gli incrementi fin da gennaio scorso., ledeidiIl pagamento delledi2023 parte il 1° ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CharmesBukowski : @Eppaqitee @chilisummer @heyjude_90 @FernanaBotta @SigRonMo Quindi nessuno sta dicendo che gli immigrati non servon… - crotoneok : ? Crotone, pensioni di marzo: le date e l'ordine alfabetico dei pagamenti - GBussacchetti : VIA CRUCIS Di G.N I fasti dei cardinali le REGGE canone zero, la fabbrica dei santi, le offerte dei fedeli non dat… - fisco24_info : Pensioni, aumenti in arrivo a marzo: novità: (Adnkronos) - Date pagamento, arretrati: come cambia e a chi cambia l'… - ViViCentro : Il pagamento delle pensioni di marzo 2023 è imminente e le date di accredito sono state confermate da Poste Italian… -