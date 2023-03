Pensioni, da marzo 2023 gli aumenti (con arretrati). Date di pagamento, fasce e rivalutazioni: ecco cosa cambia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da poche ore i pensionati con trattamenti sopra i 2.101 euro lordi mensili, pari a 4 volte il minimo Inps, riceveranno gli assegni con gli aumenti per le rivalutazioni, compresi gli arretrati da... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 1 marzo 2023) Da poche ore i pensionati con trattamenti sopra i 2.101 euro lordi mensili, pari a 4 volte il minimo Inps, riceveranno gli assegni con gliper le, compresi glida...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Partite le comunicazioni con il calcolo delle nuove pensioni rivalutate da marzo: era una promessa di buonsenso del… - borghi_claudio : Da Marzo aumenti pensioni. - borghi_claudio : Come vi avevo ricordato a Marzo arriva l'adeguamento per tutte le pensioni che non l'avevano ancora avuto e verrann… - bizcommunityit : Pensioni, a marzo l’aumento anche per assegni sopra i 2.100 euro: ecco quanto avranno in più - Antonie62537279 : Ma non ci avevano comunicato che dal 1 Marzo ci avrebbero aumentato le pensioni e pure gli arretrati dei 2mesi prec… -