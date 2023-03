Pensioni 2023, ma l’incontro Governo-sindacati? ultime notizie oggi 1 marzo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Noi come molte altre testate vi avevamo annunciato l’incontro tra Governi e sindacati, che pare però sia saltato stando alla fonte FLC CGIL, che la stessa Orietta Armiliato riprende per darne annuncio sul gruppo CODS alle iscritte che chiedevano lumi: “Ultimamente il “saltar di tavoli” insieme al “stiamo cercando risorse” sono i quotidiani ritornelli. ”Salta il tavolo permanente sul PNRR con le parti sociali”(fonte FLC CGIL)“. In molti oggi ci hanno scritto nei commenti chiedendoci dell’esito dell’incontro, purtroppo pare che non sia avvenuto, la data che era stata annunciata come probabile nei precedenti tavoli e ripresa da alcune testate non ha trovato seguito. Non sappiamo a questo punto quando sarà il prossimo tavolo tra Governo e sindacati e soprattutto quando si tornerà a ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Noi come molte altre testate vi avevamo annunciatotra Governi e, che pare però sia saltato stando alla fonte FLC CGIL, che la stessa Orietta Armiliato riprende per darne annuncio sul gruppo CODS alle iscritte che chiedevano lumi: “Ultimamente il “saltar di tavoli” insieme al “stiamo cercando risorse” sono i quotidiani ritornelli. ”Salta il tavolo permanente sul PNRR con le parti sociali”(fonte FLC CGIL)“. In moltici hanno scritto nei commenti chiedendoci dell’esito del, purtroppo pare che non sia avvenuto, la data che era stata annunciata come probabile nei precedenti tavoli e ripresa da alcune testate non ha trovato seguito. Non sappiamo a questo punto quando sarà il prossimo tavolo trae soprattutto quando si tornerà a ...

