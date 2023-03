Pensione a 65 anni d’ufficio, può essere ritardata in questi casi (Di mercoledì 1 marzo 2023) In alcuni casi può essere il docente stesso a decidere se prolungare di un anno il servizio o se accedere alla Pensione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 1 marzo 2023) In alcunipuòil docente stesso a decidere se prolungare di un anno il servizio o se accedere alla. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : In Italia ci sono circa 256mila persone che hanno ricevuto una pensione a partire da un'età giovanissima, soprattut… - LaVeritaWeb : L’Istituto di previdenza (con anni di ritardo) corre ai ripari e ordina ai dipendenti in quiescenza del gruppo edit… - GianniCestra69 : RT @Mirella02060710: @mceciguerra @Deputatipd signora s'è mai rotta il deretano per le donne italiane over disoccupate che fino a 67 anni n… - alessiobar4 : RT @cip1964: @matteosalvinimi #opzionedonna siamo in balia delle decisioni che verranno prese x il nostro futuro da “eletti” che, con CINQU… - inter_nauta_me : RT @Crudeli45198835: Il cittadino ha diritto ad andare in pensione giovane in piena salute e non un pensionato moribondo. La pensione il pe… -