"Peggio per tutti gli altri": Pier Ferdinando Casini definitivo su Elly Schlein

Pier Ferdinando Casini, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 28 febbraio, commenta la clamorosa vittoria di Elly Schlein alle primarie del Partito democratico e parla anche del governo Meloni: "Giorgia Meloni ha un avversario oltre che il centrosinistra, sono i suoi. È la maledizione di qualsiasi presidente del Consiglio, i Peggiori nemici li ha in casa propria. Perché una serie di questioni che il governo ha sul tappeto sono generate dagli atteggiamenti del governo, probabilmente non da Giorgia Meloni", continua. E su Elly Schlein, nuova segretaria dem, Casini osserva: "Lei è la novità. Si scoprirà solo vivendo. Oggi c'era una possibilità per gli elettori del Pd di scegliere la linea di continuità o la ...

