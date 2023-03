Pechino Express 2023: quando inizia, cast, itinerario e dove vederlo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Pechino Express è un reality show italiano che prevede una gara tra coppie che si sfidano lungo un percorso prestabilito con lo zaino in spalla, al fine di raggiungere la meta. Lo show è andato in onda su Rai 2 fino al 2020, mentre dallo scorso anno va in onda su Sky Uno, in replica su TV8. Pechino Express 2023: quando inizia, quante puntate sono e dove vederlo La nuova edizione di Pechino Express andrà in onda su Sky Uno da giovedì 9 marzo 2023, alle ore 21.15, una settimana dopo la finale del talent show culinario Masterchef Italia. Sono previste 10 puntate, dalla durata di 150 minuti ciascuna. Inoltre, è possibile vederle su NOW e sulla piattaforma Sky Go, scaricando l'app su un ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 1 marzo 2023)è un reality show italiano che prevede una gara tra coppie che si sfidano lungo un percorso prestabilito con lo zaino in spalla, al fine di raggiungere la meta. Lo show è andato in onda su Rai 2 fino al 2020, mentre dallo scorso anno va in onda su Sky Uno, in replica su TV8., quante puntate sono eLa nuova edizione diandrà in onda su Sky Uno da giovedì 9 marzo, alle ore 21.15, una settimana dopo la finale del talent show culinario Masterchef Italia. Sono previste 10 puntate, dalla durata di 150 minuti ciascuna. Inoltre, è possibile vederle su NOW e sulla piattaforma Sky Go, scaricando l'app su un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : Victoria Cabello torna in tv, da maggio in prime time su TV8 con un format di cui è anche co-autrice. In coppia con… - au_xana : RT @darkap89: Victoria Cabello torna in prima serata, con un programma tutto suo, su TV8. Andrà in onda a maggio, prodotto da Banijay, e la… - antareSar_ : RT @VideoReazioni: Mmmmh che merda achille lauro Pechino express reaction video - Topina2017 : RT @ely_moretouch: Loro devono fare subito qualcosa in tv dopo il GF tipo Celebrity Hunted o Pechino Express perché noi dobbiamo continuare… - gfvip_il : RT @njennasmeh: A Pechino express quando un'altra coppia li sorpasserà: 'Ma questi imbecili hanno rotto i collioni' 'Mi a ste cagate non pa… -