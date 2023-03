Pd, Soumahoro: “Schlein benvenuta come chiunque ha a cuore il lavoro” (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – “Elly Schlein? Le ho mandato subito un messaggio di auguri”. Così all’AdnKronos il deputato del gruppo misto Aboubakar Soumahoro, per il quale la Schlein è benvenuta, così come chiunque prenda impegni sul tema del lavoro. “Ieri eravamo qui con gli operai della Whirlpool – dice Soumahoro -, c’è una situazione molto delicata sulla quale chiedo, a chiunque, di dare una mano. Perché il pilastro della nostra Repubblica è il lavoro. Avevamo detto che avremmo portato gli operai in Parlamento, questo significa portare in Parlamento il tema. Parliamo di una situazione che investe tutto il Paese: parliamo di giovani, partite Iva, disparità salariale, tema per cui non dovremmo aspettare ogni volta l’8 marzo… Verso ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – “Elly? Le ho mandato subito un messaggio di auguri”. Così all’AdnKronos il deputato del gruppo misto Aboubakar, per il quale la, cosìprenda impegni sul tema del. “Ieri eravamo qui con gli operai della Whirlpool – dice-, c’è una situazione molto delicata sulla quale chiedo, a, di dare una mano. Perché il pilastro della nostra Repubblica è il. Avevamo detto che avremmo portato gli operai in Parlamento, questo significa portare in Parlamento il tema. Parliamo di una situazione che investe tutto il Paese: parliamo di giovani, partite Iva, disparità salariale, tema per cui non dovremmo aspettare ogni volta l’8 marzo… Verso ...

