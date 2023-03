Pd, Santori: “Per un Fioroni che se ne va entreranno 100 nuove persone un po’ più progressiste. E questa è una bella notizia” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Per un Fioroni che se ne va entreranno 100 nuove persone un po’ più progressiste. E questa è una bella notizia”. Sono le parole che ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) sono state pronunciate da Mattia Santori, delegato del Comune di Bologna al Turismo e Sport e sostenitore di Elly Schlein alla segreteria del Pd, e che hanno scatenato una ridda di polemiche tra i dem. In prima fila si è distinto l’ex deputato del Pd, Filippo Sensi, che ha accusato Santori di non avere rispetto per “il partito e ai valori della comunità che rappresenta”. Durante la trasmissione radiofonica, Santori ha commentato la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd: “Sarà sicuramente un partito nuovo, perché è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Per unche se ne va100un po’ più. Eè una”. Sono le parole che ai microfoni di Uno, Nessuno, 100Milan (Radio24) sono state pronunciate da Mattia, delegato del Comune di Bologna al Turismo e Sport e sostenitore di Elly Schlein alla segreteria del Pd, e che hanno scatenato una ridda di polemiche tra i dem. In prima fila si è distinto l’ex deputato del Pd, Filippo Sensi, che ha accusatodi non avere rispetto per “il partito e ai valori della comunità che rappresenta”. Durante la trasmissione radiofonica,ha commentato la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd: “Sarà sicuramente un partito nuovo, perché è ...

