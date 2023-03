Pd, obiettivo 25% alle europee del 2024 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non c’è pace per Elly Schlein. Nemmeno il tempo di accomodarsi sulla poltrona della segreteria del Pd che già riceve attacchi dalle mura amiche del partito. Nessuno al momento parla di scissione ma di fatto i venti di tensione hanno la consistenza delle raffiche della peggiore delle tempesta. Il dem Andrea Marcucci rende bene l’idea ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Non c’è pace per Elly Schlein. Nemmeno il tempo di accomodarsi sulla poltrona della segreteria del Pd che già riceve attacchi dmura amiche del partito. Nessuno al momento parla di scissione ma di fatto i venti di tensione hanno la consistenza delle raffiche della peggiore delle tempesta. Il dem Andrea Marcucci rende bene l’idea ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lanzi53 : @ilfoglio_it 'Rubare voti a #Conte e portare il @pdnetwork al 25 per cento. Ecco il primo obiettivo di Elly… - daxprocom1 : #SIEMENSENERGY – La banca statunitense JPMorgan ha ripreso il rating con un obiettivo di prezzo di 25 euro con ‘Ove… - sarturiello : @gloriapoch72 @OCardinal17 Ragazzi non illudiamoci con la Champions e non distraiamoci, è quello che vogliono i det… - casertafocus : VERSO LE COMUNALI LUSCIANO – Obiettivo Comune: chiudiamo la consiliatura al fianco di Esposito, ma alle prossime el… - myfruit : Macfrut 2023, gli organizzatori annunciano un’edizione da record Le aree espositive aumentano del 25%, +50% le impr… -