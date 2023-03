Pd, “messo sotto sfratto”. Fioroni spara a zero su Schlein e Santori (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico il primo addio eccellente è stato quello di Beppe Fioroni. Uno dei fondatori del Pd è stato intervistato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, e ha pesantemente critica la nuova leader: “Per 20 anni mi davano con le valigie in mano e non vedevano l'ora che me ne andassi, ora ci sono riusciti. Se me ne sono andato io? No, diciamo che mi hanno messo sotto sfratto, Schlein ben contenta me ne sia andato. Schlein ha dato vita ad un partito di ‘sinistra sinistra', massimalista, scelta legittima per carità. Un partito di sinistra è utile alle società democratiche ma non ha nulla a che fare con la mia storia”. “Il ‘suo' Pd oggi è morto?” chiedono all'ex esponente dem, che replica secco: “C'è stata ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Dopo la vittoria di Ellyalle primarie del Partito Democratico il primo addio eccellente è stato quello di Beppe. Uno dei fondatori del Pd è stato intervistato a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, e ha pesantemente critica la nuova leader: “Per 20 anni mi davano con le valigie in mano e non vedevano l'ora che me ne andassi, ora ci sono riusciti. Se me ne sono andato io? No, diciamo che mi hannoben contenta me ne sia andato.ha dato vita ad un partito di ‘sinistra sinistra', massimalista, scelta legittima per carità. Un partito di sinistra è utile alle società democratiche ma non ha nulla a che fare con la mia storia”. “Il ‘suo' Pd oggi è morto?” chiedono all'ex esponente dem, che replica secco: “C'è stata ...

