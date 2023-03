(Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Forse qualcuno ha bisogno di un ripasso: il Pd ha senso se le sue culture di riferimento riescono a stare in equilibrio. Se si parla di un, non è più il Pd”. “Per ora certo, non mi sono piaciuti i commenti all'addio di Giuseppe Fioroni”. Così l'esponente dem Andreain un'intervista al quotidiano L'Identita'. Dall'ex parlamentare poi arriva un messaggio diretto alla nuova segretaria Elly: “devo ancora capire cosa intende quando si propone di aiutare l', senza ricorrere alle spese militari. Una posizione peraltro anti europeista che mimolto”. Secondo, “ha vinto si lama con lei tanti capi corrente, diciamo quasi tutti. Il fatto ...

Lo stesso Renzi parve non capire il permanere diin unnel quale era trattato a calci. Come, tanti altri legati a Renzi o da lui favoriti o vicini alle sue idee politiche ...Un percorso simile a quello dell'ex capogruppo al Senato, Andrea, non rieletto alle ultime Politiche, da sempre posizionato al centro del. Resta alla finestra un'altra dem che non è ......che da Guerini in giù i parlamentari non hanno intenzione al momento di abbandonare ilma ...di frontiera come il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e l'ex capogruppo in Senato Andrea. ...

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Forse qualcuno ha bisogno di un ripasso: il Pd ha senso se le sue culture di riferimento riescono a stare in equilibrio. Se si parla di un partito identitario, non è più il ...L’ex premier: «Con Schlein il Pd vira a sinistra e si mette in competizione con il M5s. Auguri. Ora avanti con il partito unico Azione-Italia Viva per intercettare i voti dei delusi dem». L’obiettivo ...