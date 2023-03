Pd, la vittoria di Elly Schlein mi ricorda quella di Corbyn. Spero che non finisca allo stesso modo (Di mercoledì 1 marzo 2023) di Kevin De Sabbata* Appena letto della sorprendente vittoria di Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico ho avuto un senso di déjà vu. Inghilterra, 12 settembre 2015: Jeremy Corbyn vinceva la leadership election (ovvero le primarie) del Partito Laburista. Anche in questo caso, l’elezione fu il risultato di una consultazione caratterizzata da un’alta affluenza e da una partecipazione senza precedenti dei giovani che, lasciando da parte l’ormai caratteristico disinteresse e scetticismo verso la politica, si erano fatti entusiasmare da un candidato finalmente e autenticamente ‘di sinistra’, che prometteva di investire sull’economia verde e sulla sanità pubblica, di abolire le (altissime) tasse universitarie, di ridurre la povertà e il precariato migliorando i salari e le condizioni di lavoro. All’epoca abitavo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) di Kevin De Sabbata* Appena letto della sorprendentedialle primarie del Partito Democratico ho avuto un senso di déjà vu. Inghilterra, 12 settembre 2015: Jeremyvinceva la leadership election (ovvero le primarie) del Partito Laburista. Anche in questo caso, l’elezione fu il risultato di una consultazione caratterizzata da un’alta affluenza e da una partecipazione senza precedenti dei giovani che, lasciando da parte l’ormai caratteristico disinteresse e scetticismo verso la politica, si erano fatti entusiasmare da un candidato finalmente e autenticamente ‘di sinistra’, che prometteva di investire sull’economia verde e sulla sanità pubblica, di abolire le (altissime) tasse universitarie, di ridurre la povertà e il precariato migliorando i salari e le condizioni di lavoro. All’epoca abitavo ...

