Pd | il fronte riformista Bonaccini non molla e punta alla carica di presidente

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Lo sconfitto alle primarie di domenica torna al lavoro in Regione. 'Elly non mi ha ancora chiamato. Se vorrà collaborare noi ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lorecanna : @Tommasolabate Non so se la componente riformista rimarrà nel Pd a fronte di un cambiamento di posizione RdC, armi… - Rog_2 : RT @gen_napoli: Può sembrare che #GiorgiaMeloni abbia vinto anche le #primariepd2023. Il difficile viene adesso perché, di fronte all'addio… - gen_napoli : Può sembrare che #GiorgiaMeloni abbia vinto anche le #primariepd2023. Il difficile viene adesso perché, di fronte a… - nmartinelli : @lauracesaretti1 Vediamo come inizia. Il fattore D conta. Per prendere i voti ha promesso l’impossibile garantendo… - giusev76 : Da domani il fronte riformista si riapre alla grandissima! #PrimariePD -

Lo sconfitto alle primarie di domenica torna al lavoro in Regione. 'Elly non mi ha ancora chiamato. Se vorrà collaborare noi ci ...Sempre più dura la situazione sulin Donbass, dove i russi moltiplicano gli attacchi. A Bakhmut, la città al centro dell'offensiva più violenta al momento, la situazione è sempre più difficile.... 'C'è da inorridire alle parole del ministro Piantedosi che non sa dire altro, dia una ... Scrive Gianfranco Schiavone su Il: "Non sappiamo quali fossero i progetti, le aspettative, i ...

Pd, il fronte riformista. Bonaccini non molla e punta alla carica di ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Lo sconfitto alle primarie di domenica torna al lavoro in Regione. "Elly non mi ha ancora chiamato. Se vorrà collaborare noi ci saremo" ...Al direttore - Sono un fan delle primarie, un fan sfegatato. Per questo motivo ho rispetto per la decisione del popolo democratico che ha incoronato Elly Schlein come segretaria. Del nuovo corso si gi ...