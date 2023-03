Pavia: omicidio Gigi Bici, chiesto rinvio a giudizio per Barbara Pasetti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - La procura di Pavia ha depositato questa mattina una richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Barbara Pasetti, unica imputata per l'omicidio di Luigi Criscuolo, conosciuto come Gigi Bici, scomparso l'8 novembre 2021 e ritrovato privo di vita il 20 dicembre 2021. Nell'ultima fase delle indagini, spiegano gli inquirenti, "il corredo probatorio si è arricchito in forza degli accertamenti, sia tecnici che ordinari, disposti all'esito delle dichiarazioni rese dalla stessa Pasetti in occasione dell'ultimo interrogatorio al quale lei stessa aveva richiesto di sottoporsi, lo scorso 5 ottobre e durante quale aveva ammesso gli addebiti". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - La procura diha depositato questa mattina una richiesta dinei confronti di, unica imputata per l'di Luigi Criscuolo, conosciuto come, scomparso l'8 novembre 2021 e ritrovato privo di vita il 20 dicembre 2021. Nell'ultima fase delle indagini, spiegano gli inquirenti, "il corredo probatorio si è arricchito in forza degli accertamenti, sia tecnici che ordinari, disposti all'esito delle dichiarazioni rese dalla stessain occasione dell'ultimo interrogatorio al quale lei stessa aveva ridi sottoporsi, lo scorso 5 ottobre e durante quale aveva ammesso gli addebiti".

