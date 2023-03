Paventi: «Inter-Lecce fondamentale. Difesa migliora, sull’attacco i dati…» (Di mercoledì 1 marzo 2023) Paventi, dopo aver dato aggiornamenti sulle condizioni di Skriniar e Dimarco (vedi articolo), ha commentato anche i numeri della Difesa e dell’attacco dell’Inter CRESCERE ? Le parole di Andrea Paventi sull’andamento dei nerazzurri: «L’Inter deve tornare a vincere e cercare di creare quella condizione di sicurezza per poter accedere in Champions League. Quindi la partita contro il Lecce diventa fondamentale. La fase difensiva tende nell’ultimo periodo a migliorare. Una crescita c’è dal punto di vista del gol, anche se con qualche allarme. Lautaro Martinez bene, Dzeko e Lukaku sono mancati per motivi diversi. Il bosniaco dopo Riad non ha segnato più, Lukaku ha avuto un leggero freno col Bologna, ma dal gol col Lecce a quello contro ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 1 marzo 2023), dopo aver dato aggiornamenti sulle condizioni di Skriniar e Dimarco (vedi articolo), ha commentato anche i numeri dellae dell’attacco dell’CRESCERE ? Le parole di Andreasull’andamento dei nerazzurri: «L’deve tornare a vincere e cercare di creare quella condizione di sicurezza per poter accedere in Champions League. Quindi la partita contro ildiventa. La fase difensiva tende nell’ultimo periodo are. Una crescita c’è dal punto di vista del gol, anche se con qualche allarme. Lautaro Martinez bene, Dzeko e Lukaku sono mancati per motivi diversi. Il bosniaco dopo Riad non ha segnato più, Lukaku ha avuto un leggero freno col Bologna, ma dal gol cola quello contro ...

