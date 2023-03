Paura per Daniele Scardina: è in coma. Il messaggio di Diletta Leotta (Di mercoledì 1 marzo 2023) La conduttrice ha scritto “Forza Dani” Preoccupazione per Daniele Scardina. Il pugile è infatti in coma dopo un malore, avvenuto nella serata di ieri a seguito di un allenamento. Il pugile, conosciuto con il soprannome di ‘King Toretto’ è uno dei più noti del panorama italiano. Nella giornata di ieri, 28 marzo, ha avuto un malore intorno alle 17.00 presso la palestra FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe. Pronti i messaggi di tifosi e non. Nelle stories di Instagram è arrivata anche un pensiero della conduttrice ed ex fidanzata Diletta Leotta. Il volto di Dazn, nelle stories di Instagram ha scritto “Forza Dani”. Diletta Leotta con tanto di emoticon con le mani giunte in ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) La conduttrice ha scritto “Forza Dani” Preoccupazione per. Il pugile è infatti indopo un malore, avvenuto nella serata di ieri a seguito di un allenamento. Il pugile, conosciuto con il soprannome di ‘King Toretto’ è uno dei più noti del panorama italiano. Nella giornata di ieri, 28 marzo, ha avuto un malore intorno alle 17.00 presso la palestra FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe. Pronti i messaggi di tifosi e non. Nelle stories di Instagram è arrivata anche un pensiero della conduttrice ed ex fidanzata. Il volto di Dazn, nelle stories di Instagram ha scritto “Forza Dani”.con tanto di emoticon con le mani giunte in ...

