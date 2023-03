Pattinaggio artistico, Mondiali Junior 2023: i favoriti. Miura senza rivali, che sfida in campo femminile (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ancora pochi istanti e partiranno a Calgary (Canada) i Campionati Mondiali Junior 2023 di Pattinaggio artistico, rassegna in programma fino a domenica 5 marzo che vedrà fronteggiarsi i migliori giovani atleti del mondo, esclusa ovviamente la Russia, ovvero il Paese che negli ultimi anni ha dominato la scena in praticamente tutte le quattro specialità. Nonostante l’assenza della Nazione leader non mancherà comunque lo spettacolo, complice la presenza di concorrenti d’alto profilo. Non a caso sarà estremamente interessante seguire la gara maschile, dove l’atleta da battere sarà senza dubbio il giapponese Kao Miura, reduce dal trionfo ai Four Continents di Colorado Springs e motivato a cancellare quel brutto tredicesimo posto registrato ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ancora pochi istanti e partiranno a Calgary (Canada) i Campionatidi, rassegna in programma fino a domenica 5 marzo che vedrà fronteggiarsi i migliori giovani atleti del mondo, esclusa ovviamente la Russia, ovvero il Paese che negli ultimi anni ha dominato la scena in praticamente tutte le quattro specialità. Nonostante l’asdella Nazione leader non mancherà comunque lo spettacolo, complice la predi concorrenti d’alto profilo. Non a caso sarà estremamente interessante seguire la gara maschile, dove l’atleta da battere saràdubbio il giapponese Kao, reduce dal trionfo ai Four Continents di Colorado Springs e motivato a cancellare quel brutto tredicesimo posto registrato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bentsnah : @alexcobra11 @max_ambesi Concordo. Mi ha fatto innamorare di biathlon e salto con gli sci,anche se immagino tu ti r… - SalomiEnrico : Sabato e domenica ricomincia a Montichiari la stagione del grande pattinaggio artistico a rotelle con il campionato… - fisritalia : E’ partita la stagione 2023 del #pattinaggio artistico e sono i raduni delle nazionali a tenere banco in questa pri… - MolloNoleggio : MOLLO È ANCHE NOLEGGIO DI SOLUZIONI PER I TUOI EVENTI! Le nostre piattaforme semoventi elettriche non potevamo cert… - mascalzonesbt : Pattinaggio Artistico: Diavoli Verde Rosa super alla Fase 1 dei Campionati Nazionali Uisp - -