Patrimonio Maurizio Costanzo: ecco a chi andrà la sua ricca eredità (Di mercoledì 1 marzo 2023) Personaggi Tv. Maurizio Costanzo, morto lo scorso 24 febbraio, lascia indubbiamente un grande vuoto nelle vite di tutti. Il suo Patrimonio culturale come autore comprende numerosi programmi televisivi che hanno fatto la storia della tv italiana, anche sceneggiature di film, libri e canzoni. Ma c’è anche una buona parte di Patrimonio materiale che ammonta a circa 70 milioni di euro. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Leggi anche: Maria De Filippi, la notizia da Mediaset dopo la morte di Costanzo: lei ha deciso Leggi anche: Federica Panicucci, retroscena su Maurizio Costanzo: “Cosa mi diceva in camerino” Il Patrimonio di Maurizio Costanzo ecco quindi che il Patrimonio di ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 1 marzo 2023) Personaggi Tv., morto lo scorso 24 febbraio, lascia indubbiamente un grande vuoto nelle vite di tutti. Il suoculturale come autore comprende numerosi programmi televisivi che hanno fatto la storia della tv italiana, anche sceneggiature di film, libri e canzoni. Ma c’è anche una buona parte dimateriale che ammonta a circa 70 milioni di euro. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Leggi anche: Maria De Filippi, la notizia da Mediaset dopo la morte di: lei ha deciso Leggi anche: Federica Panicucci, retroscena su: “Cosa mi diceva in camerino” Ildiquindi che ildi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : RT @Open_gol: Dagli immobili all’Argentario e ai Parioli ai diritti d’autore, il patrimonio del giornalista scomparso - Open_gol : Dagli immobili all’Argentario e ai Parioli ai diritti d’autore, il patrimonio del giornalista scomparso - PAOLAMALACRIDA : RT @giangoSGV: Leggo che: MAURIZIO COSTANZO LASCIA IN EREDITÀ UN PATRIMONIO DI CIRCA 70 MILIONI DI EURO La tassa di successione dovreb… - abitudinario : RT @giangoSGV: Leggo che: MAURIZIO COSTANZO LASCIA IN EREDITÀ UN PATRIMONIO DI CIRCA 70 MILIONI DI EURO La tassa di successione dovreb… - necvinecdolo : RT @giangoSGV: Leggo che: MAURIZIO COSTANZO LASCIA IN EREDITÀ UN PATRIMONIO DI CIRCA 70 MILIONI DI EURO La tassa di successione dovreb… -