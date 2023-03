Patente di guida già a 17 anni: la proposta dell'UE per le nuove licenze (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Commissione Europea punta ad ammodernare le norme sulle patenti di guida. Fra i punti salienti la possibilità di sostenere l’esame già a 17 anni (ma resta l’obbligo dei 18 anni per guidare da soli) e la creazione di una Patente europea digitale ... Leggi su dday (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Commissione Europea punta ad ammodernare le norme sulle patenti di. Fra i punti salienti la possibilità di sostenere l’esame già a 17(ma resta l’obbligo dei 18perre da soli) e la creazione di unaeuropea digitale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Arriva la patente digitale valida in tutta l'Unione e si prevede che dai 17 anni si possa far pratica di guida su a… - MediasetTgcom24 : Ue: patente di plastica addio, la nuova licenza di guida sarà digitale sul telefono | Al volante già a 17 anni #ue - matteosalvinimi : Un dramma che porta via altre due vite innocenti nella strage quotidiana sulle strade italiane. Siamo impegnati in… - Digital_Day : Fra i punti salienti la possibilità di sostenere l’esame già a 17 anni (ma resta l’obbligo dei 18 anni per guidare… - 70Francirocc : RT @MediasetTgcom24: Ue: patente di plastica addio, la nuova licenza di guida sarà digitale sul telefono | Al volante già a 17 anni #ue ht… -