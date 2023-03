Patente, alla guida già a 17 anni? Cosa prevede la nuova proposta Ue: documento digitale valido in tutta l'Unione (Di mercoledì 1 marzo 2023) Scende di un anno l?età necessaria per mettersi per la prima volta al volante di un?automobile o di un camion, ma aumenta il numero delle violazioni previste dal codice della... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 1 marzo 2023) Scende di un anno l?età necessaria per mettersi per la prima volta al volante di un?automobile o di un camion, ma aumenta il numero delle violazioni previste dal codice della...

