Patente a 17 anni | si va verso l’ok

In un futuro non troppo remoto in Europa si potrà conseguire la Patente a 17 anni. Questo è quanto contenuto in un pacchetto di proposte legislative presentate oggi a Bruxelles dalla commissaria ai Trasporti Adina-Ioana Vălean. L'eurodeputata rumena con questa proposta vuole rendere comunitario quindi un sistema di patenti simile a quello che già è presente a livello di singoli Stati membri in alcuni Paesi come Austria e Germania. Stando a fonti europarlamentari, a pesare su questa proposta è proprio il fatto che nei due Paesi centroeuropei "l'impatto" di questa scelta è stato "sensibile sulla sicurezza stradale". Allo stato attuale, la proposta presentata – tra le altre – da Adina-Ioana Vălean prevede la possibilità di conseguire la Patente a 17 anni, quindi aprire l'esame di guida a quell'età. Fino ai 18 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FMag56312093 : Patente a 17 anni, c'è la proposta europea: - LaStampa : In Europa arriva la patente digitale, si guida dai 17 anni - ASpigni : @SoloNews101 Se uno è alterato gli si sospende la patente per 10 anni, ci vuole tanto, se viene sorpreso a guidare… - rtl1025 : ?? La Commissione europea propone nuove regole #Ue per aumentare la sicurezza stradale. Arriva la patente digitale v… - m_Barbuto2019 : @SoloNews101 Una soluzione anacronistica.. fra una decina di anni non servirà più la patente... -