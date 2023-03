Passioni Senza fine | la webserie ideata da Giuseppe Cossentino | ha 12 anni | è la prima e più longeva storia online

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il quotidiano La Repubblica lo ha definito “un grande talento italiano del nuovo cinema che espatria la propria arte in giro per l’Italia e nel mondo con tanti riconoscimenti e premi, scalando la popolarità mediatica”, mentre la testata ‘Open Journalist’ e “Fatti Italiani.it “ lo ha inserito nella lista top ten dei 10 migliori sceneggiatori nel mondo. Ecco chi è l’autore, sceneggiatore e regista italiano, che abbiamo incontrato in occasione dei 12di “”, primo radiodramma italiano sul web, in formato soap opera che ha rivoluzionato il modo di fare fiction in Italia.è il pioniere di un genere nuovo, innovativo che dal 2011 lo ha fatto diventare un’eccellenza italiana nel suo settore, tanto che è detentore di ...