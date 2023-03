Papa Francesco, stretta sugli sconti per gli affitti ai cardinali (Di mercoledì 1 marzo 2023) La disposizione riguarda cardinali, capi Dicastero, presidenti, segretari, sottosegretari e dirigenti. Il provvedimento non ha effetto sulle agevolazioni già concesse alla data della sua entrata in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 1 marzo 2023) La disposizione riguarda, capi Dicastero, presidenti, segretari, sottosegretari e dirigenti. Il provvedimento non ha effetto sulle agevolazioni già concesse alla data della sua entrata in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AGisotti : “Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? P… - vaticannews_it : 'Cristo è il nostro futuro' è il motto del viaggio di #PapaFrancesco in Ungheria del 28-30 aprile 2023. La frase si… - MarcoFattorini : Oggi Papa Francesco ha baciato la bandiera ucraina regalatagli dalla madre di uno dei soldati che hanno difeso l’Az… - AriannaAmbrosi0 : RT @Agenzia_Ansa: Stretta di Papa Francesco sugli sconti per gli affitti ai cardinali: niente più alloggi gratuiti per i capi della Curia #… - IlBlogdiAndy : RT @Avvenire_Nei: Papa Francesco: nomina monsignor Mengoli vescovo di San Severo -