Papa Francesco pronto alla stretta degli “inquilini privilegiati” negli immobili del Vaticano

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Nuovi prezzi per gli affitti per chi godeva dei privilegi nelle case del, con uno stop a quei canoni irrisori o gratuiti: parola di, che sarebbea imporre nuove tariffe a cardinali, segretari e dirigenti. Non ci sono ancora conferme ufficiali del “rescriptum” che potrebbe essere presto varato dal Pontefice ma, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : 'Cristo è il nostro futuro' è il motto del viaggio di #PapaFrancesco in Ungheria del 28-30 aprile 2023. La frase si… - AGisotti : “Chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca? P… - MarcoFattorini : Oggi Papa Francesco ha baciato la bandiera ucraina regalatagli dalla madre di uno dei soldati che hanno difeso l’Az… - fanpage : Papa Francesco dice basta agli sconti e alle agevolazioni sugli immobili per i cardinali, 'Tutti devono fare sacrif… - Pelo1944Alberto : RT @fanpage: #PapaFrancesco dice basta agli sconti sugli affitti dei cardinali -

Ai feriti, al personale d'emergenza e e a tutti coloro che prestano soccorso,impartisce la sua benedizione "come pegno di forza e solidarietà nel Signore".dice no agli alloggi gratis ai cardinali : paghino l' affitto come inquilini normali. Via, dunque, i privilegi dei cardinali 'per far fronte agli impegni crescenti che l'adempimento al ...Secondo quanto riferisce il sito, la decisione diè arrivata lo scorso 13 febbraio, al termine di un'udienza con Caballero Ledo, il nuovo Prefetto della Segreteria per l'Economia, '...

Quindi c'è un problema di linguaggio che non va nella direzione della 'cultura dell'incontro' così auspicata da Papa Francesco. Eravamo arrivati in Europa ad abbattere l'ultimo muro, quello di Berlino ...Un decennio dal quel 13 marzo 2013 in cui il cardinale-arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, si affacciò dal balcone di Piazza San Pietro. VITA ripercorre questi 36.500 giorni con un rac ...