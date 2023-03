Papa Francesco dice no agli alloggi gratis ai cardinali | ‘Devono pagare l’affitto come tutti’

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Disposta con un rescritto nei giorni scorsi l’abrogazione immediata da parte didi tutte le norme che fino a questo momento hanno consentito l’utilizzo gratuito o a condizioni di particolare favore degli immobili di proprietà della Curia e degli enti che fanno riferimento alla Santa Sede, Domus comprese. Stop dunquesconti sugli affitti pere funzionari che utilizzano gli immobili che sono in Vaticano. L’abrogazione immediata è stata effettuata dal Santo Padre con un Rescritto, ovvero un’indicazione formale data al prefetto della segreteria per l’economia dopo un’udienza. Roma,incontra Gualtieri: l’udienza per gli auguri del 2023 e il Giubileo Il provvedimento diIl provvedimento del Santo ...

Ai feriti, al personale d'emergenza e e a tutti coloro che prestano soccorso, Papa Francesco impartisce la sua benedizione "come pegno di forza e solidarietà nel Signore". Papa Francesco dice no agli alloggi gratis ai cardinali: paghino l'affitto come inquilini normali. Via, dunque, i privilegi dei cardinali per far fronte agli impegni crescenti che l'adempimento al... Secondo quanto riferisce il sito, la decisione di Papa Francesco è arrivata lo scorso 13 febbraio, al termine di un'udienza con Caballero Ledo, il nuovo Prefetto della Segreteria per l'Economia.

Roma, 1 mar. (askanews) - 'Impedire le partenze da chi scappa da conflitti e fame La definirei una posizione - quasi uno slogan - che ha in sé ...Papa Francesco, in un telegramma, ha espresso il suo cordoglio ai familiari delle vittime dell’incidente ferroviario in Grecia. Il Pontefice “assicura le sue preghiere” a quanti sono stati colpiti ...