Pallanuoto | Sandro Campagna | “Cercheremo di qualificarci nella World Cup”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Sta per partire la nuova manifestazione internazionale dial maschile, laCup: appuntamento, per la prima fase, che vede impegnato anche il Settebello, da mercoledì 8 a martedì 14 marzo a Zagabria. In terra croata gli azzurri disono inseriti nel gruppo A insieme a Giappone, Ungheria, i padroni di casa della Croazia, Francia e Stati Uniti. Il commento alla vigilia della trasferta del ct: “Sfrutterò quest’occasione per valutare tutti i ragazzi disponibili. Questo torneo servirà soprattutto per monitorare la forma dei giocatori a metà stagione e verificare l’impatto delle nuove regole sul gioco. In tal senso dovremmo valutare in queste cinque partite tutti i dati a disposizione per apportare le eventuali modifiche”. Aggiunge: “di...