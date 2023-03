Pallanuoto femminile, Serie A1 2023: Plebiscito Padova-Brizz Nuoto 22-8. Patavine di nuovo seconde (Di mercoledì 1 marzo 2023) La Serie A1 di PallaNuoto femminile 2022-2023 vede disputarsi oggi, mercoledì 1 marzo, il recupero della tredicesima giornata, la quarta di ritorno: il Plebiscito Padova domina in casa contro la Brizz Nuoto per 22-8 e si riporta al secondo posto in classifica. Le venete agganciano l’Orizzonte a quota 37, ma con una gara in meno rispetto alle etnee. Il recupero della 15ma giornata, previsto martedì 7 marzo alle ore 21.00 in casa della RN Bologna, potrebbe consentire alle Patavine di staccare le siciliane e riportarsi a -5 dalla SIS Roma capolista. PallaNuoto femminile, Euro Cup 2023: Plebiscito Padova-Ferencvaros 9-12 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) LaA1 di2022-vede disputarsi oggi, mercoledì 1 marzo, il recupero della tredicesima giornata, la quarta di ritorno: ildomina in casa contro laper 22-8 e si riporta al secondo posto in classifica. Le venete agganciano l’Orizzonte a quota 37, ma con una gara in meno rispetto alle etnee. Il recupero della 15ma giornata, previsto martedì 7 marzo alle ore 21.00 in casa della RN Bologna, potrebbe consentire alledi staccare le siciliane e riportarsi a -5 dalla SIS Roma capolista., Euro Cup-Ferencvaros 9-12 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UBrignone : RT @UnipolSai_CRP: ????03-05 marzo 2023 ??#UnipolSai intitola la Coppa Italia - #FinalSix di Pallanuoto femminile In bocca al lupo alle sei q… - UnipolSai_CRP : ????03-05 marzo 2023 ??#UnipolSai intitola la Coppa Italia - #FinalSix di Pallanuoto femminile In bocca al lupo alle… - imperianews_it : Pallanuoto femminile: la Rari Nantes Imperia perde in casa 4-13 contro AN Brescia - RivieraSportit : Pallanuoto femminile: la Rari Nantes Imperia perde in casa 4-13 contro AN Brescia - SanremoNews : Pallanuoto femminile: la Rari Nantes Imperia perde in casa 4-13 contro AN Brescia -