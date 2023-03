Pallanuoto, Champions League 2023: Pro Recco-Barceloneta 8-9. Seconda sconfitta per i campioni in carica (Di mercoledì 1 marzo 2023) Arriva la Seconda sconfitta nel cammino della Pro Recco, vincitrice delle ultime due edizioni, nella prima fase a gironi della Champions League 2022-2023 di Pallanuoto: nel match della nona giornata del Girone A, la compagine italiana perde in casa lo scontro diretto contro gli iberici del Barceloneta per 8-9. Gli spagnoli mettono subito le cose in chiaro durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio per 2-4, poi i liguri riequilibrano il match arrivando a metà gara sul 6-6. Nella terza frazione i padroni di casa non segnano e si arriva così sul 6-7, infine nell’ultimo quarto la Pro Recco non riesce nell’aggancio e perde per 8-9. Con questo successo gli spagnoli del Barceloneta si portano da soli in testa alla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 1 marzo 2023) Arriva lanel cammino della Pro, vincitrice delle ultime due edizioni, nella prima fase a gironi della2022-di: nel match della nona giornata del Girone A, la compagine italiana perde in casa lo scontro diretto contro gli iberici delper 8-9. Gli spagnoli mettono subito le cose in chiaro durante il primo quarto di gara, chiuso in vantaggio per 2-4, poi i liguri riequilibrano il match arrivando a metà gara sul 6-6. Nella terza frazione i padroni di casa non segnano e si arriva così sul 6-7, infine nell’ultimo quarto la Pronon riesce nell’aggancio e perde per 8-9. Con questo successo gli spagnoli delsi portano da soli in testa alla ...

