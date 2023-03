Pagliuca | “Atalanta può diventare un brand importante Juve? Giocare con stesse

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Stephen, azionista di maggioranza dell’è stato intervistato durante il Business of Football Summit organizzato dal Financial Times

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ILOVEPACALCIO : Atalanta, Pagliuca: «Caso Juve? Tutti devono giocare con le stesse regole» - Ilovepalermocalcio - cmdotcom : #Atalanta, Pagliuca: 'Caso #Juve? Tutti devono giocare con le stesse regole' - sportli26181512 : Atalanta, Pagliuca: 'Caso Juve? Tutti devono giocare con le stesse regole': Stephen Pagliuca, co-chairman di Bain C… - MaStep92__ : RT @CalcioFinanza: Il patron dell’Atalanta Stephen Pagliuca): «Caso Juventus? Tutti i club devono giocare con le stesse regole» https://t.c… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Pagliuca (Atalanta): «Caso Juve? Tutti devono giocare con le stesse regole»: “Il caso Juventus… -

Commenta per primo Stephen, co - chairman di Bain Capital e azionista di maggioranza dell'(oltre che co - proprietario dei Boston Celtics di NBA) è stato intervistato durante il Business of Football Summit ......protagonista di una clamorosa lite con alcuni tifosi del Milan dopo la partita persa dall'... Fino a questo momento la famiglia Percassi e il nuovo proprietario Stephensi sono sempre ...... Gerry Cardinale contro Stephen, ai vertici di RedBird e Bain Capital. Le due figure di spicco di Milan e. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi ...

Pagliuca (Atalanta): «Caso Juve Tutti devono giocare con le stesse ... Calcio e Finanza

Il Bologna visto all'opera contro l'Inter può essere autorizzato a coltivare sogni europei. E un ex illustre si dice sicuro che lo sbocco sarà questo.Dopo la partita col Milan il tecnico dell'Atalanta in coda ad un semaforo ha incrociato l'auto di alcuni sostenitori rossoneri. Ne è nato un acceso diverbio, con il video della scena diventato subito ...